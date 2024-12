Var Energi (Eni), nuova scoperta di petrolio nel Mare di Barents

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha confermato una. Le risorse recuperabili lorde stimate preliminari riscontrate nel pozzo sono comprese tra 4 e 25 milioni di barili di petrolio equivalente (mmboe), portando le risorse recuperabili totali stimate nella scoperta di Countach a 10-55 mmboe.La scoperta conferma il potenziale della dorsale Goliat, dove ulteriori risorse recuperabili lorde prospettiche di oltre 100 mmboe saranno valutate con il, si legge in una nota."Èscoprire petrolio vicino all'infrastruttura Goliat e siamo entusiasti delle potenziali opportunità aggiuntive presentate nella dorsale Goliat - commentadi Var Energi - Si prevede che nel 2025 verranno perforati altri tre pozzi, i pozzi Zagato North, Zagato South e Goliat North, mirati a opportunità simili nella dorsale Goliat tra il campo Goliat e la scoperta di Countach. Il potenziale per sbloccare risorse aggiuntive significative è considerevole, con l'opportunità di essere trasformate in barili di alto valore utilizzando la capacità produttiva disponibile presso l'impianto Goliat".Var Energi gestisce la licenza con il 65% di interesse, mentrepossiede il restante 35%.