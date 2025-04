Mercati chiusi anche il Lunedì di Pasqua, riapre Wall Street

SAP

Wartsila

(Teleborsa) - Dopo la chiusura di venerdì,(Lunedì di Pasqua). Tra gli altri listini, sarà chiusa anche la Borsa di Hong Kong e quella australiana, mentre quelli di Tokyo, Singapore, Stati Uniti e Canada saranno aperti.Guardando al, spiccano la prossima settimana quelle di(martedì),, Var Energi,(mercoledì),(giovedì), Yara evenerdì.Sul, martedì sarà reso noto il clima di fiducia dei consumatori europei, mercoledì il Purchasing Managers Index (PMI) dell'Eurozona e degli Stati Uniti, giovedì l'indice IFO Business Climate della Germania, venerdì le vendite al dettaglio nel Regno Unito e la Consumer Survey Center dell'Università del Michigan per gli Stati Uniti.Tra gli altri appuntamenti, la settimana prossima si guarderà alla riunione della, che dovrebbe mantenere invariati i suoi tassi di interesse chiave per il sesto mese consecutivo.Inoltre, a partire da lunedì, si terranno le. Gli incontri riuniranno banchieri centrali, ministri delle finanze, dirigenti del settore privato e accademici per discutere dello stato dell'economia globale e di questioni di interesse internazionale.