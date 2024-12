Banche europee, Barclays ancora ottimista per potenziale re-rating. Taglia TP su italiane

Barclays

(Teleborsa) -, anche se - a prima vista - il contesto attuale sembra impegnativo, considerando la lenta crescita del PIL in Europa, con il rischio politico che potenzialmente si aggiunge al rischio di ribasso e i tassi ora in discesa.Dall'inizio del 2022 (appena prima dell'inizio degli aumenti dei tassi in Europa), il settore (SX7P) ha sovraperformato lo Stoxx 600 Europe (SXXP) ed è stato il, guadagnando il +45% rispetto al +6% dell'SXXP. Su base di rendimento totale (inclusi i dividendi) la performance è ancora più sorprendente, con SX7P in. Il motore della sovraperformance della banca è stata la forte revisione positiva dell'EPS a livello di settore, con l'EPS del settore rivisto al rialzo di circa l'80% nello stesso periodo (dalla fine del 2021).Tuttavia, "il settore ha subito un de-rating mentre l'EPS è stato rivisto al rialzo e glidalle banche europee in termini di redditività e rendimenti per gli azionisti", si legge nella ricerca. Ad esempio, il ROTE è passato da circa il 9% nel 2021 al 13,6% nel 2024 per le banche coperte da Barclays; si prevede che scenderà rispetto ai massimi attuali, ma rimarrà in doppia cifra. Insieme a un livello di capitale che è ora pari o superiore all'obiettivo per la maggior parte delle banche, ciò sosterrà le capacità di distribuzione e ci aspettiamo che la(rendimento dei dividendi del 6,9% e rendimento del riacquisto del 3,4%).Barclays aggiorna le previsioni per riflettere un tasso della BCE all'1,5% a fine 2025, in linea con la visione dei propri economisti. Ciò porta a rivedere le previsioni EPS al ribasso in media del -1% nel 2025 e del -2% nel 2026. Ilo da altre modifiche specifiche dell'azienda (ad esempio la nuova imposta in Spagna). Ora prevede che l'EPS del settore diminuirà del -3% nel 2025 e aumenterà del +9% nel 2026 (principalmente guidato dalle banche francesi, del Benelux e del Regno Unito).Barclaysle banche con bilanci di duration più lunga, con operazioni incentrate sulle commissioni e flussi di entrate diversificati, oltre che caratterizzate da riduzione dei costi/storie di self-help, come. I nomisonoPer quanto riguarda le, Barclays taglia il target price sua 46,1 euro da 47,8 (Overweight confermato), sua 15,6 euro da 16 (Equal Weight confermato), aa 4,5 euro da 4,7 (Overweight confermato), sua 10,6 euro da 10,8 (Equal Weight confermato), aa 6,7 euro da 7,2 (Overweight confermato).