Eventi e scadenze del 13 dicembre 2024

Domenica 08/12/2024

Venerdì 13/12/2024

(Teleborsa) -- Circo Massimo, Roma - La grande manifestazione annuale della destra italiana ospiterà le più importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali con dibattiti su politica e non solo, anche con protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione. Chiuderà la Kermesse Giorgia Meloni- I ministri della Giustizia punteranno a raggiungere una posizione comune sulle direttive relative alla prevenzione del traffico di migranti, alla lotta contro l'abuso sessuale su minori e all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza09:30 -- Sede Cnel, Roma - Evento di presentazione del Rapporto ASviS sui Territori 2024 che illustra il posizionamento di Regioni, Province, città metropolitane, aree urbane e Comuni rispetto alla realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030. Oltre ai presidenti e al direttore scientifico dell’ASviS, a diversi rappresentanti degli enti locali, presidenti di Regione ed esperti, all’incontro parteciperà anche il presidente del Cnel, Renato Brunetta09:30 -- Università degli Studi di Salerno - L'assemblea sulle strategie e politiche disponibili per la montagna meridionale. Interverranno sindaci e amministratori, imprese, associazioni e terzo settore09:30 -- Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi", Roma - Workshop organizzato dalla Banca d'Italia, per un confronto sul ruolo che le politiche nazionali e locali possono avere nel garantire servizi pubblici adeguati in tutte le aree del paese11:00 -- ll Benessere equo e sostenibile dei territori - La regione Calabria / anno 202411:45 -- Excelsior Hotel Gallia, Milano - Presentazione della 31ª edizione dell'Osservatorio Consumi Findomestic dal titolo "I mercati dei beni durevoli nel 2024 e le nuove tendenze di consumo", in collaborazione con Prometeia. Interverranno Marco Tarantola (AD e DG Findomestic Banca) e Claudio Bardazzi (Responsabile Osservatorio Findomestic)12:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas15:00 -- Palazzo Koch, Roma - Si riunisce per la seconda volta nel corso del 2024 il Comitato per le politiche macroprudenziali, composto dal Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, e dai presidenti di Consob, Covip e Ivass; alle sedute partecipa il Direttore Generale del Tesoro17:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Evento promosso da FERPI, Borsa Italiana e Università Bocconi per premiare oltre ad aziende e organizzazioni più virtuose, anche istituzioni pubbliche, organizzazioni non profit, imprese sociali e associazioni di rappresentanza17:00 -- Quirinale - Presentazione degli auguri di Natale e di Fine Anno al Presidente della Repubblica Mattarella da parte del Corpo Diplomatico17:00 -- Palazzo Chigi - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontra il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen- Regolamento BOT