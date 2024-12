L’Italia si conferma leader europeo del riciclo con l'85,6%

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -si confermae dell’utilizzo di materie riciclate. Condi rifiuti riciclati, che corrispondo all’dei rifiuti trattati (tra urbani e speciali compresi i rifiuti inerti) l’Italia guida la classifica in, dove la media èE' quanto emerge dal, che mette sotto osservazione 19 filiere del riciclo e contiene un focus sul tessile, presentato in occasione della Conferenza Nazionale dell’Industria del Riciclo, promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con il Conai e Pianeta 2030, il mensile del Corriere della Sera, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Ispra e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.con il tasso disul totale dei materiali consumati (tasso di utilizzo circolare di materia):dall'industria nel 2023 proviene dal riciclo dei rifiuti, quasi il doppio rispetto alla, aumentati dal 18,8% del 2019, (13,9% ina Germania, 17,6% in Francia, 8,5% in Spagna).Una eccellenza che si conferma anche connel 2023, con un tasso di riciclo, in aumento del 4,2% rispetto al 2022, oltredi ricicloe anche oltre quello, invece, è il riciclo dei, specie applicando il nuovo metodo di calcolo europeo:, con un obiettivo europeo del 55% al 2025, del 60% al 2030, del 65% al 2035."Per aumentare la circolarità e i tassi di riciclo è fondamentale assicurare stabilità, volumi adeguati di domanda e prezzi remunerativi per le MPS generate dal riciclo - ha dichiarato il Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile- Per questo assume rilevanza strategica la nuova proposta annunciata dalla Commissaria Von der Leyen di una nuova legge europea sull’economia circolare, che contribuirà a rafforzare la domanda di mercato per materiali secondari"."Con l’avvio del nuovo corso della Commissione europea diretta dalla Von dr Leyen - ha affermato il Ministro dell’Ambientenel suo video messaggio alla Conferenza - c’è una nuova occasione su cui puntare per lo sviluppo di una economia circolare nell’obiettivo di una economia decarbonizzata"."Un’occasione necessaria per parlare di economia circolare e riflettere su come si stia evolvendo nel nostro Paese -commenta, presidente CONAI- se pensiamo al riciclo degli imballaggi, l’Italia è oggi un punto di riferimento a livello europeo e questo risultato è frutto dell’impegno di tutti gli attori della filiera, dalle imprese alle istituzioni fino ai cittadini. L’augurio ora è che sempre più materiali, non solo quelli da imballaggio, siano valorizzati a fine vita e trovino nuova vita grazie al riciclo”.Nel Rapporto c’è anche una rassegna deicoinvolti. Le filiere che superano i target europei sono carta e cartone (92%), acciaio (88&), vetro (77,4%), alluminio (70,3%), legno (65%), bioplastiche (57%).Nonostante l’obbligo disia in vigore in Italia dal 2022 (in attesa che arrivi il prossimo anno a livello europeo), la. È ferma a, pari a circadei rifiuti tessili prodotti sia a causa della carenza di impianti di riciclo, sia perché si è in attesa dell’istituzione dei sistemi (consorzi o simili) per l’esercizio della responsabilità dei produttori tessili e quindi anche del loro supporto finanziario e organizzativo alle raccolte e all’ avvio al riciclo di questi rifiuti.Nel corso della Conferenza sono statenel campo degli imballaggi. Il premio è gestito, in collaborazione con il CONAI, dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e rappresenta uno dei tre settori del Premio per lo sviluppo sostenibile, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da, con il Patrocinio del MASE I tre premiati sonola piattaforma tecnologica che offre soluzioni di riutilizzo per imballaggi attraverso una APP proprietaria su piattaforma B2B;che offre soluzioni di imballaggio compostabili derivate da scarti agricoli e micelio dei funghi ela startup nel settore dei macchinari industriali per il packaging, specializzata nella creazione di soluzioni di imballaggio su misura.