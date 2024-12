ABI, tassi su mutui e prestiti sempre più convenienti con tagli BCE

(Teleborsa) -a famiglie ed imprese in scia al progressivo aggiustamento dei tassi d'interesse della BCE, mentre, a causa del rallentamento dell'economia. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile dell'ABI.Nei primi 12 giorni di dicembre, il(molto usato per i mutui a tasso variabile) è statoin diminuzione di 13 punti base rispetto a novembre 2024 (3,01%). La diminuzione invece sale a 112 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023.(più usato nei mutui a tasso fisso) si è attestatoin diminuzione di 18 punti base rispetto a novembre (2,33%) e di ben 138 punti base rispetto al valore massimo di ottobre 2023. Sempre nei primi 12 giorni di dicembre,si è stato in media del% in calo di 10 punti base rispetto a novembre 2024 (2,79%) e di 136 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023, mentre il tasso deisi è attestato in media al, in calo di 33 punti base rispetto al 3,56% di novembre e di 176 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023.In linea con l'andamento del mercato,dei tassi praticati. A novembre, il tasso medio sullee diminuitorispetto al 4,73% di ottobre 2024 e al 5,45% di dicembre 2023, mentre il tasso mediouindi sottoscritti negli anni) è sceso aldal 4,62% del mese precedente. In calo anche ilche si attestaispetto al 3,27% di ottobre 2024 e al 4,42% di dicembre 2023. lsulle nuove operazioni (differenza tra i tassi sui nuovi prestiti e la nuova raccolta) con famiglie e società non finanziarie a novembre 2024 è di, in scia al rallentamento della crescita economica, che contribuisce a deprimere la domanda di prestiti. A novembre,rispetto a un anno prima, stesso valore del mese precedente. A ottobre 2024 i prestiti alle imprese erano diminuiti del 3,1% e quelli alle famiglie dello 0,2%.