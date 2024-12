Eurozona, indici PMI: ancora male la manifattura, migliorano i servizi

(Teleborsa) -. È il quadro tratteggiato stamattina dai numeri preliminari di dicembre 2024 degli indici PMI relativi al sentiment dei direttori acquisto delle aziende.Secondo le stime preliminari di S&P Global, l'è rimasto stabile a 45,2 punti, risultando inferiore ai 45,3 punti attesi dagli analisti. Una soglia che resta inferiore anche a quella critica di 50 e che denota ancora una contrazione dell'attività. Aumenta invece il, che sale a 51,4 punti rispetto ai 49,5 punti precedenti e si confronta con i 49,5 punti attesi. Di conseguenza, ilsi porta a 49,5 punti dai 48,3 precedenti.Fra le maggiori economie europee, lamostra un peggioramento del PMI manifatturiero a 42,5 da 43 punti, contro un consensus di 43,1 punti e un miglioramento del PMI sevizi a 51 da 49,3 (sopra il 49,5 atteso). In, il PMI manifatturiero cala a 41,9 da 43,1 (43,2 punti il consensus) e il PMI servizi sale a 48,2 da 46,9 (era atteso 46,9).- ha commentatopresso Hamburg Commercial Bank - L'attività terziaria è tornata a crescere e il settore sta mostrando un notevole, se non esuberante, tasso d'espansione simile a quelli osservati a settembre e ottobre. Mentre il manifatturiero è sprofondato sempre più in recessione, la ripresa dell'attività terziaria è uno sviluppo ben gradito per tutta l'economia"."La, con la produzione in discesa a tasso più rapido diqualsiasi altro mese dell'anno, con un calo riportato anche per i nuovi ordini ricevuti - ha aggiunto - La fase di riduzione delle scorte non sembra neanche dare segni di arresto. Nel frattempo, i dati PMI manifatturieri globali segnalano una stabilizzazione delle condizioni operative a novembre, offrendo un barlume di speranza che questa tendenza in discesa possa non continuare ininterrotto nell'eurozona".