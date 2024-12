Generali acquista azioni proprie e conclude il programma

Assicurazioni Generali

(Teleborsa) -ha comunicato di avere, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dal 9 al 13 dicembre 2024 complessivamenteal prezzo medio ponderato di 27,94 euro, per unpari aAl 13 dicembre la Società e le sue controllate detengono 47.994.953 azioni proprie, pari al 3,06% del capitale sociale.A seguito delle operazioni effettuate,ha reso noto di averai fini del loro annullamento, essendo stata data completa esecuzione alla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2024 che ha autorizzato l’acquisto di azioni proprie per un esborso massimo di 500.000.000 euro. Il prezzo medio ponderato di acquisto delle 19.635.081 azioni proprie è stato di euro 25,36.Sul listino milanese, oggi, andamento annoiato per la, che chiude la sessione in ribasso dello 0,95%.