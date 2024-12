AntropoCine Film Fest: il Cinema come strumento di cambiamento ambientale

(Teleborsa) -, svoltosi dall’11 al 13 dicembre presso il Nuovo Cinema Aquila di Roma, inaugura un, unendo la riflessione artistica allaambientale. Come evidenziato dal direttore artistico, "il mezzo cinematografico non è solo una lente per raccontare la crisi ambientale e sociale che stiamo vivendo, ma anche un potente strumento per stimolare un cambiamento profondo".Il festival prende ispirazione dall’il termine coniato dal premio Nobelper descrivere l’epoca in cui l’uomo è il principale responsabile delle trasformazioni del pianeta. L’AntropoCine non si limita a descrivere, ma punta a, mostrando come il cinema possa essere un alleato nella difesa dell’ambiente. "Il cinema si muove nel campo dell’immaginario", afferma Midena, "e proprio per questo può parlare in profondità, diventando protagonista di un cambiamento culturale".Tra gli obiettivi principali del festival c’è quello di, spesso meno conosciuto rispetto ai grandi titoli internazionali. Film comehanno segnato la narrazione green globale, ma anche l’Italia offre un ricco panorama di opere che affrontano queste tematiche. L’AntropoCine si concentra su autori contemporanei e su una rilettura ecologica di maestri come, dimostrando che l’attenzione all’ambiente è radicata anche nella nostra tradizione cinematografica.La programmazione della prima edizione è un viaggio attraverso storie e paesaggi, dalle comunità resilienti del Sud Italia raccontate in Donkey First dio e Il Tesoro del Sud di, alle testimonianze sul cambiamento climatico con La carovana dei ghiacciai. Il festival si conclude con Hidden Sea di, un’opera corale che mescola poesia e politica.Ogni giornata offre un’occasione di confronto, con proiezioni, workshop e tavole rotonde, come quella inaugurale con esperti, registi e divulgatori. Un esempio è ilche esplora come la sostenibilità stia trasformando la produzione cinematografica.L’AntropoCine Film Fest non è solo una rassegna, ma un invito all’azione. La settima arte diventa così, in grado di coinvolgere lo spettatore non solo come pubblico, ma come parte attiva del cambiamento. "Vogliamo parlare a chi vive questa epoca di transizione", conclude Midena, "perché il cinema non è solo narrazione: può stimolare immaginazione e consapevolezza, rendendosi parte di un processo di trasformazione".L’appuntamento a Roma offre un’occasione unica per scoprire l’intreccio tra creatività e sostenibilità, ricordando che ogni storia raccontata può accendere una nuova visione per il futuro del pianeta.