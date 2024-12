Execus, messa in liquidazione della filiale svizzera

Execus

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito di un processo di razionalizzazione ed efficientamento dei costi del, ha deliberato di mettere inla controllata al 100% di diritto svizzero Execus SA, "in considerazione del fatto che tale società - si legge in una nota -, alla data attuale, risulta essere unicamente un centro di costi, considerata la totale assenza di fatturato attivo esterno al Gruppo". La partecipazione nella società Execus SA sarà conseguentemente deconsolidata a far data dalInoltre, previo parere positivo del Consigliere Indipendente, Dr. Alberto Graziano, in applicazione della procedura con parti correlate adottata dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire un incarico di consulenza avente ad oggetto attività erogate sino ad ora dalla Execus SA a beneficio del Gruppo, in particolare relative alla gestione del rischio e di compliance, nonché allo scouting di realtà societarie interessanti per operazioni di M&A, alla, parte correlata della Società in quanto socio dimaggioranza relativa dell’Emittente e controllata daconiuge dell’Amministratore Delegato,, con un corrispettivo annuo di 130.000 euro per l’anno 2025 e 160.000 euro dall’anno 2026 in poi e rinnovo tacito di anno in anno."Al netto del costo legato all’incarico di consulenza ivi descritto l’operazione di messa in liquidazione della controllata Execus comporterà unin seno al Gruppo per circa 100.000 euro l’anno", ha precisato la società.