Commercialisti, dissesto comunale e liquidazione: esperti a confronto a Napoli

(Teleborsa) - "Ilrappresenta oggi una delle sfide più complesse per le amministrazioni pubbliche italiane: non si tratta soltanto di numeri e bilanci, ma di servizi essenziali alla vita quotidiana dei cittadini, di scuole, strade e manutenzione del territorio. Quando un comune non è più in grado di far fronte ai propri debiti, entra in gioco l’, un organismo dotato di poteri speciali e responsabile del percorso di risanamento e della gestione delle procedure di liquidazione. Comprendere a fondo le funzioni e le modalità operative dell’OSL è dunque fondamentale per garantire trasparenza, efficienza e tutela dei creditori, nonché per restituire alle comunità locali un’amministrazione capace di ripartire con basi solide". Lo afferma, presentando il convegno che si terrà a Napoli, lunedìnella sala conferenze dell’Odcec partenopeo a Palazzo Calabritto (piazza dei Martiri, 30).L’appuntamento, promosso dal Cndcec e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, con il patrocinio di Ministero dell’Economia e delle Finanze, Anci, Fondazione Ifel, vedrà il confronto tra esperti."Un seminario di alta specializzazione dedicato all’Organo Straordinario di Liquidazione rappresenta un’occasione preziosa di aggiornamento e crescita professionale per i commercialisti. L’iniziativa -spiega- mira ad approfondire il ruolo strategico dell’OSL nella gestione del dissesto finanziario degli enti locali e a valorizzare le competenze economico-contabili necessarie per svolgere al meglio questa complessa funzione. Come FNC Formazione riteniamo fondamentale offrire momenti di specializzazione rivolti ai commercialisti impegnati in ambito pubblico. Ilnei percorsi di risanamento degli enti locali e nel garantire la massima trasparenza amministrativa".Introdurranno i lavori(Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali),(Ragioneria Generale dello Stato),(presidente nazionale dei commercialisti italiani). E’ previsto anche l’intervento di(sindaco di Napoli e presidente dell’Anci),(Prefetto di Napoli),(vicesindaco di Pollena Trocchia e componente del Comitato Esecutivo ANCI Campania).Dopo i saluti istituzionali, prenderanno la parola(Consigliere Cndcec, area contabilità e revisione degli enti locali e delle società a partecipazione pubblica) e(ricercatrice Area Enti Pubblici della Fondazione Nazionale dei Commercialisti) che guideranno l’introduzione tecnica sul percorso normativo e operativo che ha portato alla definizione delle funzioni dell’OSL.Nel vivo della mattinata si susseguiranno interventi di(commercialista e revisore legale, coordinatore scientifico Osservatorio "Enti Pubblici e Società Partecipate" Cndcec, componente Commissioni Mef-Standard Setter Board – Arconet),(direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno),(presidente della Sezione Autonomie della Corte dei Conti),(responsabile della finanza locale Anci),(dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato). Chiuderà la sessione il contributo giuridico di(esperto Cosfel e avvocato specializzato in procedure liquidatorie).