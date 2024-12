Koinos Capital acquista Eurocolor per rafforzare polo dei masterbatch

(Teleborsa) - Koinos Uno - fondo di private equity di, società di investimento indipendente multi-strategy - prosegue nel suo progetto di sviluppo di un polo di eccellenza italiano nel settore dei masterbatch (sostanze funzionali ad alto impatto utilizzate per integrare polimeri termoplastic) con l'attraverso la holding controllata Impact Formulators Group.Con questa operazione, Impact Formulators Groupe si posiziona tra i leader italiani nel settore strategico dei masterbatch, iniziando a puntare anche sui mercati internazionali. Creato e controllato da Koinos Uno, il Gruppo è nato nel 2023 dall'integrazione tra Ultrabatch, azienda specializzata nella produzione di masterbatch additivi per l'agricoltura, e Masterbatch, focalizzata sui masterbatch additivi ritardanti di fiamma per il settore dell'edilizia e dei cavi elettrici.Eurocolor, con sede a Lonate Pozzolo (VA), è storicamente sempre. L'azienda, che oggi conta 26 dipendenti e sei impianti produttivi, serve i settori delle calzature per il lusso, della cosmesi e dell'igiene, degli accessori sportivi e molti altri."Siamo orgogliosi dell'evoluzione di Impact Formulators Group, che - a solo un anno dalla sua nascita - guida il mercato italiano di un settore estremamente dinamico e promettente come quello dei masterbatch. Con l'integrazione di Eurocolor, si concretizza ulteriormente l'idea che abbiamo ben chiara fin dall'inizio di questo percorso, ossia quella di creare un polo d'eccellenza innovativo italiano capace di diventare un campione anche sui mercati internazionali", commentadi Koinos Capital SRG.