Gota (Eurizon Capital): aree di miglioramento per approccio agli investimenti in Italia

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Il contesto attuale evidenziaquali: livello di educazione finanziaria, che è tra i più bassi al mondo, sotto esposizione azionaria delle famiglie italiane, scarsa diffusione della previdenza complementare, limitato investimento nell'economia reale da parte dei fondi pensione". Lo ha affermato, Responsabile Divisione Asset Management di, AD Eurizon Capital SGR e Presidente Assogestioni, durante il Capital Markets Day organizzato dallo Studio Legale Chiomenti."Il settore dell', ad esempio con soluzioni d'offerta che favoriscono l'ingresso graduale sui mercati azionari e con i fondi evergreen per gli investimenti illiquidi - ha aggiunto - Allo stesso tempo per migliorare il contesto, la nostra industria collabora con gli altri attori coinvolti, dai distributori, alle assicurazioni, alle istituzioni. A tale proposito un game changer può essere la revisione delle norme sulla previdenza complementare per favorire la partecipazione dei lavoratori"."A livello europeo - ha sottolineato Gota -. La nostra industria condivide l'obiettivo dell'iniziativa della Commissione europea di rafforzare l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione e promuoverne la modernizzazione. In tale prospettiva, noi come Assogestioni riteniamo prioritario un intervento organico e strutturato sulla disciplina europea del risparmio gestito volto a favorire la convergenza tra i Paesi dell'Unione".