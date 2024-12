Manovra, Carloni (Lega): "Sconto su accise a birrifici artigianali"

(Teleborsa) - "Con una mia prima firma alla, ai piccoliche producono volumi di prodotto fino a 60 mila ettolitri, arrivanocompresi fra il 20 e il 50%”. È quanto dichiara in una nota il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati,"L’emendamento per gli sconti sulle accise per i birrifici approvato in commissione Bilancio alla Camera - aggiunge Carloni - ha come finalità quella diin modo organico, intervenendo sulla disciplina agevolativa delle accise dovute dai ‘piccoli birrifici’ (art. 35 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise)"."£Con questo intervento – prosegue –comprendendo in questo quadro tutti i birrifici artigianali cheannui di prodotto. Grazie a questa misura - conclude Carloni - abbiamo voluto rispondere concretamente alle necessità e alle aspettative degli agricoltori italiani proponendo uno strumento di sostenibilità sociale ed economica che va nella direzione di garantire una maggiore e, al tempo stesso, migliore redditività delle loro aziende".