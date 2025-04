SACE e Sistema Leader supportano crescita Casaletti su mercato tedesco

(Teleborsa) -impresa mantovana con 45 anni di esperienza nella progettazione e produzione di arredamenti su misura per gelaterie, ha recentemente ampliatomercato strategico per l'azienda, con il supporto diQuesto importante traguardoramite factoring offerti dache hanno consentito auno, con l’assistenza strategica di Sistema Leader.ha così consolidato la sua posizione sulunPresidente Sistema Leader: "L’operazione è stata di particolare rilevanza per una realtà come la Casaletti, la quale ha avuto l’opportunità di consolidarsi in Germania e che, con le sue oltre diecimila gelaterie,nel suo percorso di espansione internazionale - ha dichiaratoHead of Sales PMI di SACE - La nostra missione è quella di accompagnare le imprese italiane nel loro sviluppo sui mercati esteri, offrendo soluzioni finanziarie e di protezione del credito che permettano loro di affrontare le sfide del mercato globale con maggiore sicurezza.