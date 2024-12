RFI, indetta gara da 98 milioni di euro per la nuova stazione di Mestre

(Teleborsa) -(Gruppo FS Italiane) ha indetto unaper la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere civili e tecnologie finalizzate al potenziamento della. Il progetto mira a trasformare la stazione in un hub di riconnessione urbana e mobilità sostenibile.Il progetto prevede la costruzione di un nuovo hub intermodale, con un'. Questa struttura fungerà da percorso ciclopedonale tra Mestre e Marghera e da connessione di stazione, con spazi destinati a servizi per i viaggiatori e varchi di passaggio."Venezia Mestre è uno snodo cruciale per la mobilità del Nord-Est e dell'intero territorio nazionale - sottolinea l'Amministratore Delegato di RFI,- Abbiamo superato qualche difficoltà, ma il bando di questa gara dimostra l’attenzione verso gli impegni presi. La stazione sarà più moderna, accessibile, a vocazione intermodale e con una funzione di vero e proprio ponte urbano tra Mestre e Marghera".La gara è per un Accordo Quadro di cinque anni, finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante. La nuova stazione diventerà un vero