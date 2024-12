Accenture intende acquisire Gruppo IQT. Sesta acquisizione in Italia dal 2023

Accenture

(Teleborsa) - La società di consulenza globaleha annunciato l', fornitore di servizi ingegneristici e di gestione per grandi progetti infrastrutturali, con sede a Rovigo.Il Gruppo IQT è un importante player nellae collabora con aziende sia private sia pubbliche nella costruzione integrata e nella modernizzazione di reti elettriche e idriche. Inoltre, supporta l'ottimizzazione dell'efficienza energetica nelle infrastrutture edilizie, industriali e commerciali. È leader anche nella progettazione e gestione di reti per operatori di telecomunicazioni.L'acquisizione riguardache si uniranno al team Industry X di Accenture, dedicato alla pianificazione e gestione delle infrastrutture e dei progetti industriali"L'acquisizione del Gruppo IQT conferma la nostra volontà di rafforzare ulteriormente il posizionamento in Italia, arricchendo le nostre competenze di ingegneria e i servizi correlati alla realizzazione di progetti infrastrutturali strategici legati alla transizione energetica - ha detto- Vogliamo affiancare le organizzazioni nei settori delle utilities, dell'energia e delle telecomunicazioni nell'implementare l'uso del digitale e per rendere più efficienti i loro progetti infrastrutturali, contribuendo a costruire un sistema energetico a basse emissioni, che non solo ridurrà l'impatto sull'ambiente delle organizzazioni, ma anche della catena del valore industriale che queste alimentano".Con l'intenzione di acquisto del Gruppo IQT, Accenture. Nel periodo, si sono unite Ammagamma, società di consulenza che rappresenta una eccellenza italiana nell'innovazione legata all'Intelligenza Artificiale (AI), Customer Management IT e SirfinPA, due società che offrono servizi e soluzioni tecnologiche innovative nei settori della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Intellera Consulting, uno dei principali operatori nel mercato nazionale della consulenza dedicata all'innovazione della Pubblica Amministrazione e della Sanità e Fibermind, società di servizi di rete.