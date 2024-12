BCE, Lane: prudente mantenere agilità nel contesto di elevata incertezza

(Teleborsa) - "Le informazioni in arrivo e le ultime proiezioni del personale indicano che. Mentre l'inflazione interna è ancora alta, dovrebbe scendere man mano che le dinamiche dell'inflazione dei servizi si moderano e le pressioni sui costi del lavoro si allentano". Lo ha affermato(BCE), durante une evento a Francoforte."Anche i recenti tagli dei tassi di riferimento si stanno gradualmente trasmettendo ai costi di finanziamento, ma le, a partire dal livello del nostro tasso di riferimento e compresi i tassi di interesse di mercato che gli intermediari finanziari applicano al credito alle famiglie e alle imprese,", ha sottolineato.Questa valutazione "spiega la decisione di abbassare il tasso di deposito di 25 punti base - ha detto Lane - Guardando al futuro, nell'attuale contesto di elevata incertezza, èsu un particolare percorso di tasso. In termini di gestione del rischio, l'allentamento monetario può procedere più lentamente rispetto al percorso del tasso di interesse incorporato nelle proiezioni di dicembre in caso di shock al rialzo delle prospettive di inflazione e/o dello slancio economico"."Allo stesso modo, in caso di shock al ribasso per le prospettive di inflazione e/o per lo slancio economico, l'allentamento monetario può procedere più rapidamente - ha aggiunto - A parità di condizioni, il percorso dei tassi sarà anchee dalla forza della trasmissione della politica monetaria".