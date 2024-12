HNH Hospitality gestirà il futuro hotel dell'Aeroporto di Milano Bergamo

(Teleborsa) -, società di gestione dell’, ha avviato una, tra i principali operatori indipendenti italiani nel settore dell’Hotellerie a 4 e 5 stelle, finalizzata alla gestione delche sorgerà nell’area dei servizi aeroportuali e la cui costruzione avrà inizio nel mese di gennaio 2025.Il nuovo hotel, offrirà 180 stanze moderne e dotate delle ultime tecnologie, progettate per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di viaggiatori. L'albergo godrà di una, che chiuderà il 2024 con oltre 17 milioni di passeggeri, e fornirà, dal desk informativo per l’aeroporto al deposito bagagli e il collegamento da e per l'aerostazione con navetta dedicata.SACBO e HNH Hospitality hannoa lungo termine dell'hotel, che opererà sotto il rinomato marchio Hilton Garden Inn e rappresenta un'importante aggiunta al portafoglio di HNH nel settore alberghiero di lusso e di alta gamma nel Nord Italia."La presenza dell’hotel nell’area dei servizi aeroportuali si inserisce in una strategia di accessibilità e di interscambio che fa riferimento allo sviluppo della multimodalità, che si completerà con la realizzazione del collegamento ferroviario", ha dichiarato, presidente di SACBO.SACBO ha pianificato, allo scopo di potenziare e adeguare le infrastrutture aeroportuali e migliorare i servizi sul piano della qualità e sostenibilità, inserendo nelanche la realizzazione della, pronta nel 2026, funzionale alle attività dello scalo e rispondente ai bisogni dei viaggiatori. SACBO ha stanziato circadel nuovo albergo e la sistemazione delle aree annesse, affidandone la realizzazione a Gencantieri.