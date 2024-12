Mittel non distribuirà cedole nel 2025, "mutata situazione finanziaria conseguente a importanti investimenti"

Mittel

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Marco Colacicco, "preso atto della mutata situazione finanziaria di Gruppo conseguente agli importanti investimenti già effettuati nell’esercizio sociale 2024 e in corso di valutazione per il 2025" ha deliberato di non dare corso, per il 2025, alla politica di distribuzione di riserve patrimoniali a titolo di dividendo.Lo fa sapere la società con una nota facendo riferimento al comunicato stampa del 29 dicembre 2023 nel quale si informava che “Per il 2025, il Consiglio di Amministrazione intende proporre agli Azionisti – salvo mutamenti della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Gruppo ad oggi imprevisti – la medesima operazione di distribuzione di dividendo, per pari importo e con analoghe tempistiche di pagamento (ovvero gennaio/febbraio 2025).”La società ricorda che,(di cui Euro 15 milioni di finanziamento bancario), interamente corrisposti, oltre a tre aziende facenti parte del settore Serramenti.Allo stato attuale, il Gruppo, "al netto dei finanziamenti bancari in essere, detiene liquidità per circa Euro 15 milioni ritenuta necessaria per le esigenze operative correnti nonché per cogliere nuove opportunità di investimento".