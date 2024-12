QuattroR, interim closing del fondo MidCap a 150 milioni di euro

(Teleborsa) - QuattroR, fondo di private equity focalizzato sullo sviluppo di imprese italiane di eccellenza, ha annunciato la significativa progressione della raccolta delche, a soli 10 mesi dell'avvio della commercializzazione, ha già raggiunto l'Replicando la strategia "Money-In" di QuattroR nel segmento delle PMI italiane operanti in settori strategici con fatturato superiore a 50 milioni di euro, il fondo ha, tra cui casse di previdenza e gruppi bancari, incrementando le sue risorse per supportare le aziende nel loro percorso di crescita sostenibile e creazione di valore anche per il Sistema Paese a livello internazionale. La dotazione include anche il commitment del team di QuattroR SGR.Con una dimensione target complessiva di 250 milioni di euro e, il fondo "QuattroR MidCap" sarà focalizzato sulla crescita e il rilancio delle aziende, apportando nuove risorse finanziarie, prevalentemente attraverso operazioni in aumento di capitale, con investimenti qualificati in partnership con imprenditori e azionisti. Il fondo è PIR compliant e classificato art.8 ai sensi del Regolamento UE 2019/2088.Dalla sua nascita, QuattroR ha costruito un posizionamento unico nel settore del private equity italiano quale unico operatore interamente focalizzato sulla strategia "Money-In", investendodi riferimento: Burgo Group (Packaging), Casalasco (Food), Elemaster (Elettronica), Fagioli (Servizi), Gruppo Cerdisa Ricchetti (Industrial), MTD Group (Healthcare) e Segafredo Zanetti (Beverage), con un fatturato aggregato di oltre 5 miliardi e 13.000 dipendenti."Il fondo ha già iniziato ad identificare delle interessanti opportunità di investimento in linea con la propria strategia e mira ad avviare il deployment dei capitali raccolti nei prossimi mesi - ha commentatodi QuattroR SGR - Questo rappresenta un ulteriore passo avanti nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e nel fornire valore tangibile agli investitori e alle aziende target".