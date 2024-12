Scambio di auguri Enac: impegno e futuro del trasporto aereo al centro

(Teleborsa) - Presso la nuova sede, ancora in fase di ultimazione, il, ile lahanno incontrato il personale Enac per lo scambio di auguri.Il, ha inviato un videomessaggio: "Ci tenevo a portare il mio saluto e i ringraziamenti a tutti voi per l’encomiabile lavoro svolto quest’anno. Un anno particolarmente complicato per il trasporto aereo, come il Presidente Di Palma ha di recente illustrato in audizione. Un, portando la vostra esperienza e competenza al servizio di altri Paesi".Il, che ha anche portatoimpegnato in un consesso internazionale, ha dichiarato: "Ringrazio il Presidente Deidda e il Viceministro Rixi per l’attenzione che ci hanno riservato, a testimonianza della vicinanza del Governo e del Parlamento. Ho voluto che il brindisi si svolgesse proprio qui, nel palazzo Enac in ristrutturazione, segno diquale complesso sistema pubblico privato che deve garantire la centralità del passeggero, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei PRM".Il: "Grazie per il lavoro che quotidianamente svolgete a favore della sicurezza del volo e per il futuro della mobilità. Sono venuto per rendere omaggio a una delle eccellenze italiane. Ilper collegare il Paese e garantire il diritto alla mobilità. A breve avremo anche il nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti che costituisce lo sviluppo industriale dell’intero sistema del comparto aereo. Avete in mano parte dei destini del nostro Paese come piattaforma europea. Grazie per l’impegno con il quale rendete il nostro Paese sicuro, raggiungibile e tecnologicamente avanzato".