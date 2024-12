Tpl, Mit: contratto nazionale verso via libera a gennaio

(Teleborsa) - Il vice ministroha presieduto al Mit l’incontro tra Asstra, Anav e Agens e i sindacati - Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal – per dare seguito alla presiglata l’11 dicembre sul rinnovo del ccnl Mobilità/Tpl, sia per la parte economica che per quella normativa. È quanto si apprende da una nota del Ministero.Tenuto conto di quanto previsto all’ordine del giorno delladi oggi, la seduta è stata aggiornata al prossimo 15 gennaio alle 10:30 presso il Mit con l’obiettivo di arrivare alla firma definitiva. Un rinnovo atteso da tempo che consentirà a oltredi avere un aumento medio di, oltre a. Un passo avanti significativo per migliorare l’attrattività di un settore che soffre per la carenza di personale che rischia di pregiudicare la regolarità del servizio.