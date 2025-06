Via libera UE a proroga sanzioni Russia sino al 31 gennaio 2026

(Teleborsa) -di altri sei mesi del, in scadenza il 31 luglio prossimo,. Il via libera formale, secondo quanto riferito da fonti diplomatiche, è arrivato dagli ambasciatori dei Ventisette, in seguito all'intesa politica raggiunta ieri dal vertice europeo., riuniti per il vertice a Bruxelles, hanno raggiuntosettoriali imposte negli ultimi tre anni a Mosca, che riguardano commercio, finanza, energia, tecnologia e beni a doppio uso civile e militare, industria, trasporti e beni di lusso. Le sanzioni in vigore includono poi il, a causa delle, che alla fine ha deciso di farsi da parte, come avvenuto lo scorso febbraio, consentendo alla proroga di passare con l'unanimità.Nel corso della riunione, che riguardano il settore energetico, bancario e la flotta ombra russa, rispetto al quale la, dichiarando di non poter ancora dare il proprio assenso, in attesa di rassicurazioni sulla sua sicurezza energetica e sull'approvvigionamento di gas. Laproseguirà dunque i contatti bilaterali al fine diche blocca l'applicazione del 18esimo pacchetto di sanzioni.