CIPESS, oltre 2 miliardi per aggiornamento Contratto di Programma ANAS

(Teleborsa) -- Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ad, fra cui l'aggiornamento del Contratto di Programma dell'ANAS per il periodo 2021-2025.Per l’Aggiornamento 2025 del2021-2025, si prevede ladestinati per il 48% ad interventi die per il 30,9% perper interventi in fase di approvazione e per lavori in corso, per il 18,2% pere per il 2,9% pere fondo progettazione.Il CIPESS ha poi" relativo al raddoppio del ponte sul fiume Adda ed ai relativi raccordi in provincia di Cremona e di Lodi. L’intervento, dal costo complessivo dia carico del MIT, della Regione Lombardia e della Provincia di Cremona, consiste nell’ammodernamento della S.P. ex S.S. n. 415 “Paullese” e prevede il raddoppio della carreggiata dell’esistente infrastruttura per un tratto di circa 1,6 km, a cavallo dell’attraversamento del fiume Adda, al fine di garantire migliori condizioni di percorribilità e di sicurezza all’utenza.Il Comitato ha approvato(PSN) 2023-2025, che prevede la realizzazione di, di cui 329 di titolarità dell’ISTAT e 491 di altri Enti SISTAN, mentre 27 sono i lavori di nuovo inserimento. Ladi euro, di cui 275,09 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell’ISTAT e circa 15,38 milioni di euro per i lavori degli altri soggetti del SISTAN.Quanto alle, il Comitato ha deliberato l’assegnazione dia valere sulle risorse rese disponibili sul Fondo di rotazione, nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale per i seguenti interventi: affidamento del(RSB) mediante la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento localizzato presso(NA); l'affidamento del Servizio di trattamento di(RSB) attraverso la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento localizzato, Località Ponte Riccio, in Giugliano in Campania (NA);e di Piazza della Concordia.