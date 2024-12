Unicredit, Berlino: mossa su Commerzbank "non amichevole"

UniCredit

(Teleborsa) - Da Berlino definiscono la nuova mossa di Unicredit in Commerzbank "non amichevole", sottolineando che l'esecutivo "respinge l'approccio non coordinato" della banca italiana.ha sottoscritto nuovi strumenti finanziari relativi alle azioni della banca tedesca, aumentando la sua posizione complessiva a circa il 28% (di cui il 9,5% attraverso la partecipazione diretta e circa il 18,5% attraverso strumenti derivati)."Unicredit agisce ancora una volta in modo non coordinato e con metodi ostili", ha dichiarato il vice portavoce del governo Wolfgang Buchner, secondo quanto riferisce l'AFP. "La notizia di oggi è tanto più notevole in quanto Unicredit aveva precedentemente sottolineato pubblicamente di non voler intraprendere alcuna ulteriore azione prima delle elezioni federali". Il comportamento è "strano e inappropriato", ha detto ancora il governo sottolineando che "attacchi ostili e acquisizioni ostili non sono appropriati nel settore bancario",.