Unidata, Intermonte alza target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha confermato la) e incrementato il(aper azione dai precedenti 4,90 euro) sul titolo, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan.Gli analisti affermano che i nuovi obiettivi 2026-27 , pur essendo ambiziosi, sembrano ampiamente raggiungibili, supportati dalla fiducia del management nel sostenere la crescita e nell'eseguire con successo i piani strategici. Gli investitori si concentreranno sull'anno fiscale 2025 come test di sostenibilità del trend, con"Riteniamo che in uno scenario di radicale rimodellamento del settore delle telecomunicazioni italiano, Unidata dovrebbe fare la sua parte considerando attivamente nuove opzioni strategiche, come scenari di, per rafforzare la sua posizione di mercato, con una- si legge nella ricerca - In particolare, in uno scenario di consolidamento del mercato, Unidata ha asset strategici interessanti, tra cui una rete FTTH proprietaria in una posizione altamente strategica come Roma, e una vasta competenza in progetti infrastrutturali, come dimostrato da iniziative come Unifiber, Unitirreno, Rome5G e gare d'appalto IoT".