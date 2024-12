Allcore, via libera a fusione per incorporazione delle controllate Amyralia e Finera

Allcore

(Teleborsa) -, società a capo di un Gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha fatto sapere il Consiglio di Amministrazione, nonchè l’assemblea dei soci delle società controllate- società interamente controllate da Allcore, hanno approvato il progetto di fusione multipla per incorporazione delle incorporande in Allcore.Laavrà efficacia, ai fini contabili e fiscali, a partire dal 1° gennaio 2025."La fusione – ha spiegato il gruppo in una nota – si inquadra nel più ampio processo didel gruppo facente capo ad Allcore, volto a favorire il riassetto delle attività e delle funzioni in capo al personale e la riconduzione dell'operatività a un solo centro decisionale, evitando duplicazioni delle procedure amministrative, permettendo il raggiungimento di economie di scala, dal momento che le società partecipanti alla fusione operano sinergicamente nello stesso mercato".