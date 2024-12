Antitrust e Booking: chiusa l’indagine sull’abuso di posizione dominante

(Teleborsa) - L'Ahadi posizione dominante nei confronti di, accettando gli impegni proposti dal gruppo.L’indagine era stata avviata pernellae. In particolare, l'attenzione si è concentrata sui programmi Partner Preferiti, Preferiti Plus e Booking Sponsored Benefit, che offrono maggiore visibilità nei risultati di ricerca in cambio di commissioni più elevate e dell’impegno a mantenere prezzi competitivi su Booking.com. Tra le criticità segnalate, vi era anche la possibilità per Booking di applicare sconti senza il consenso delle strutture ricettive per allineare le offerte sulla piattaforma alle migliori disponibili online.Per rispondere alle preoccupazioni dell’Antitrust, Booking ha presentato un pacchetto di impegni volto a garantire:: i prezzi applicati dalle strutture su altri canali di vendita online non saranno più presi in considerazione nella gestione e promozione dei programmi citati.modifiche alla comunicazione interna ed esterna riguardante l'accesso e il funzionamento dei programmi promozionali.invio di informazioni dettagliate alle strutture, come email nominative ai nuovi partner e report statistici periodici, per permettere decisioni più informate sui costi e benefici dei programmi.Secondo l’Antitrust, gli impegni garantiranno che i criteri di partecipazione e il funzionamento dei programmi siano scollegati dalle strategie di prezzo praticate sui canali alternativi, tutelando cosìInoltre, si favorirà una maggiore competizione tra le Online Travel Agencies (OTA) nell’offerta di servizi di intermediazione e prenotazione. Lapermetterà agli operatori di valutare meglio costi e benefici derivanti dall’adesione ai programmi Partner Preferiti, Preferiti Plus e Booking Sponsored Benefit, contribuendo a un mercato più equilibrato e competitivo.