Alstom, ordine da 2 miliardi di euro per la metropolitana di New York

Alstom

(Teleborsa) -, colosso francese attivo nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, ha ricevuto un(2,3 miliardi di dollari). L'ordine riguarda la fornitura di veicoli M-9A per Long Island Rail Road e Metro-North Railroad e l'ordine sarà registrato nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2025/26.Gli, ma la cui registrazione sarà effettuata in una fase successiva sono: elettrificazioni M-9A per la New York Metropolitan Transportation Authority per 2 miliardi di euro, con booking previsto per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025/26; contratto per i sistemi Haifa-Nazareth per circa 700 milioni di euro, con booking previsto per l'anno fiscale 2025/26; CP (Portogallo) per circa 700 milioni di euro, assegnato ad Alstom (in attesa della conclusione della gara dei concorrenti, il booking non è previsto prima del secondo semestre dell'anno fiscale 2025/26); elettrificazione di Toronto per diversi miliardi di euro (lavori di progettazione preliminare in corso (fase di sviluppo congiunto), il booking è previsto in diversi lotti dall'anno solare 2025 al 2028).Oltre agli ordini di grandi dimensioni indicati sopra, Alstom ricorda le indicazioni per gli(inferiori a 200 milioni di euro), che in genere ammontano a 1,5-2 miliardi di euro al trimestre dalla fusione con Bombardier.