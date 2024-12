Avio corre in Borsa dopo nuovi contratti ESA, coerenti con guidance di fine anno

Avio

Avio

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione,rispetto alla giornata negativa dei mercati europei.A spingere gli acquisti sulle azioni della società di Colleferro è l'annuncio, arrivato ieri sera dopo la chiusura del mercato, della firma di contratti di sviluppo con l'Agenzia Spaziale Europea per un importo totale di. I contratti sono pianificati per far progredire lo sviluppo del nuovo lanciatore Vega-E e per aggiornare il sistema di terra Vega-C presso lo spazioporto europeo nella Guyana francese, al fine di aumentare la cadenza di lancio fino a sei voli all'anno per il razzo Vega-C."I contratti annunciati sonodi 1,6 miliardi di euro (rispetto a 1,348 miliardi di euro al 30 settembre 2024) ribadita dalla società lo scorso novembre e con la strategia annunciata in termini di nuovi prodotti e sviluppo di Vega C", commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo."Riteniamo che gli annunci di nuovi contratti siano un'nel supportare i programmi di sviluppo dell'Agenzia Spaziale Europea", viene aggiunto.si attesta a 13,72 euro, con un(1 milione di euro nei primi venti minuti di contrattazione). A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14 e successiva a 14,76. Supporto a 13,24.