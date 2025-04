Health Italia, Banca Profilo taglia target price e conferma Buy

Banca Profilo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 430 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che, nel 2023, Health Italia ha approvato il Business Plan 2024-2026 che ha fissato i seguenti obiettivi per il 2026: Ricavi tra 50 e 52 milioni di euro; EBITDA tra 12 e 14 milioni di euro e Cassa netta tra 15 e 16 milioni di euro. In base ai risultati del 2024, gli analistidopo e hanno posticipato di un anno le proiezioni per il 2025-2026.La guidance originale per il 2026 è ora la stima per il 2027. Nel, prevedono un fatturato di 38,5 milioni di euro (+9% anno su anno) di cui 9,2 milioni di euro nei Servizi Medici; prevedono un EBITDA di 8,1 milioni di euro o un margine del 21% e un utile netto di 3 milioni di euro grazie a minori accantonamenti o svalutazioni.In termini di bilancio, prevedono un Debito Netto in calo a 2,5 milioni di euro alla fine del 2025 grazie all'uscita quasi completa di, al miglioramento del Capitale Circolante Operativo Netto che probabilmente compenserà ampiamente il capex in Medical Care. Nel 2024-2027, prevedono un CAGR delle vendite del 10% a 46,6 milioni di euro con un margine EBITDA in miglioramento al 23%, guidato anche da un valore più elevato dei Servizi Medici a seguito dell'aggiornamento delle apparecchiature mediche. Alla fine del 2027 prevedono unaa 8,8 milioni di euro.