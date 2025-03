Avio, Intermonte passa a Neutral dopo la corsa del titolo

Avio

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato a "" da "Outperform" lasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, confermando ilper azione, dopo la corsa del titolo nelle ultime settimane (+30% nell'ultimo mese).Gli analisti affermano che il quarto trimestre del 2024 è stato in linea con le attese, mentre. La guidance 2025 è stata leggermente al di sotto delle stime, ma l'attenzione rimane sul lungo termine.Le stime a lungo termine sono state infatti aumentate a causa della, con ricavi previsti in aumento da 70 milioni di euro nel 2024 a circa 170 milioni di euro nel 2028 con l'aumento della produzione. Ciò porta a previsioni di EBITDA più elevate dal 2028 in poi, mentre le stime operative a breve termine vedono solo lievi aggiustamenti. In conclusione, Intermonte ha ridotto le stime, poiché ora prevede che la società pagherà un livello di tasse più normale dal 2025 in poi, dopo anni di aliquota fiscale vicina allo 0 grazie allo sfruttamento di voci deducibili dalle tasse. In nota positiva, ha aumentato le stime NFP a causa del punto di partenza più elevato e ipotizzando un portafoglio ordini stabile nel 2025 (in linea con le indicazioni)."Avio presenta molteplici opportunità future che non sono ancora pienamente riflesse nelle nostre stime e potrebbero generare valore aggiuntivo per gli azionisti - si legge nella ricerca - La società èe un potenziale rialzo potrebbe emergere da nuovi progetti, progressi tecnologici e una maggiore domanda istituzionale e commerciale per i suoi sistemi di propulsione. Tuttavia, in seguito al recente rally azionario, riteniamo che la valutazione attuale catturi abbastanza bene le prospettive a breve-medio termine della società. Continueremo a monitorare ulteriori sviluppi e saremmo pronti ad adottare nuovamente una posizione più positiva se si materializzassero nuove opportunità materiali e Avio fornisse maggiori dettagli sul loro impatto finanziario".