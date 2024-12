Commercialisti, nuove professionalità nell'Osservatorio Nazionale 231/2001

(Teleborsa) - L', insediatosi lo scorso 3 ottobre, si arricchisce di nuove professionalità. Lo stesso Consiglio nazionale, infatti, ha nominato come nuovi componenti del gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa degli enti:(Presidente Organismo di Vigilanza Banco BPM e Leonardo),(Direttrice auditing - Sea Milano),(Chief Corporate Compliance Officer / DPO - Gruppo IREN) e(Model 231 - Corporate Liability Risk assessment & Coordination and Corporate Social Responsibility – Gruppo ENI)."Siamo certi che la partecipazione al gruppo di lavoro di queste nuove professionalità potrà arricchire la già autorevole composizione – dichiara il Presidente nazionale della categoria,–, apportando ulteriori competenze e specifiche esperienze e promuovendo nuove collaborazioni interdisciplinari tali da consentire l'ampliamento delle aree di intervento e di studio in materia 231/2001"."Nel frattempo, sono state avviate le attività – aggiunge il Presidente dell'Osservatorio,– relative sia al progetto di raccolta e di analisi, statistica e di merito, dei provvedimenti delle Procure e delle pronunce dei Tribunali di alcune importanti città italiane, sia al progetto di predisposizione delle linee guida del Consiglio nazionale dei commercialisti in materia 231/2001, con particolare riferimento alle attività dell'organismo di vigilanza".Dell'Osservatorio facevano già parte i due Consiglieri nazionali delegati alla materia,(Procuratore del Tribunale di Trani),(Procuratore Aggiunto del Tribunale di Cuneo),(Università di Palermo),(Università Roma Tre),(Università Bocconi),(Confindustria) e i commercialisti