GPI, appalto in RTI da 52 milioni in Trentino. AI per ridurre liste d'attesa

GPI

(Teleborsa) - Il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) guidato da, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità,per l'affidamento del "Servizio di gestione integrata multicanale delle interazioni con gli utenti dell'". L'RTI, che al suo interno comprende CLA - Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop., si occuperà di gestire i servizi e migliorare i sistemi digitali che permettono ai cittadini di accedere facilmente ai servizi CUP dell'APSS.Il contratto ha una durata di 6 anni per un valore di circa 52 milioni di euro, la. Il contratto prevede anche un'opzione di proroga pari a 3 anni.La fornitura mira atramite una piattaforma digitale che consente agli utenti di gestire le proprie prenotazioni e accedere alle informazioni sanitarie in modo più rapido e sicuro.Ilsarà l'progettato appositamente per ottimizzare le liste d'attesa attraverso simulazioni digitali dinamiche, si legge in una nota. Il sistema crea un modello virtuale dei processi di prenotazione e permette di simulare scenari probabilistici per valutare come diverse variabili possano impattare sui tempi previsti per erogare una prestazione sanitaria. Ad esempio può prevedere come il tempo di attesa cambi aumentando gli appuntamenti in una determinata fascia oraria o quali risorse siano necessarie per soddisfare la domanda in tempi accettabili. Grazie a queste analisi, l'APSS potrà prendere decisioni mirate a supporto di un'effettiva riduzione dei tempi d'attesa per i cittadini."Dare continuità a un servizio fondamentale per l'APSS, che da anni accompagniamo nella sua trasformazione digitale, è per noi motivo di grande soddisfazione - ha detto l'- Rinnoviamo questo impegno con senso di responsabilità per dimostrare nei fatti che la tecnologia può essere un forte alleato per dare ai cittadini servizi migliori e più accessibili".