Expert.ai, ok assemblea a bilancio 2024. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale per creare valore di business, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.Tra i principali risultati economico-finanziari consolidati al 31 dicembre 2024, isono pari a 27,3 milioni (Euro 32,6 milioni al 31 dicembre 2023);: 32,4 milioni (Euro 39,1 milioni); EBITDA : 3,4 milioni (Euro -0,2 milioni);: Euro -5,0 milioni (Euro -8,8 milioni);: 1,7 milioni (Euro 21,8 milioni);: Euro 31,9 milioni (Euro 12,2 milioni).L’Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio pari ad 13.717.526.L’Assemblea degli Azionisti ha nominato, sulla base delle tre liste presentate dai soci, ildi expert.ai, fissando preventivamente in 11 (undici) il numero di membri e definendo in 1 (uno) esercizio sociale la durata del relativo incarico, ossia fino alla data dell’approvazione del bilancio d’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025.Nello specifico, sono stati nominati 9 (nove) membri facenti parte dellache detiene n. 7.644.070 azioni ordinarie, pari al 7,85% del capitale sociale; 1 (uno) membro facente parte della, che detiene n. 4.235.509 azioni ordinarie, pari al 4,35% del capitale sociale; 1 (uno) membro facente parte della, che detiene n. 3.687.480 azioni ordinarie, pari al 3,78% del capitale sociale.L’Assemblea ha altresì: nominato quale presidente Dario Pardi; determinato i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberato in merito alla rimozione del divieto di concorrenza.Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Dario Pardi (Presidente del Consiglio di Amministrazione); Sara Polatti; Stefano Pedrini; Claudia Maggi; Roberto Sambuco; Serena Maria Torielli; Luca Sintoni; Marco Di Teodoro; Ambrosella Landonio; Tratti dalla lista n.1. Marco Varone, tratto dalla lista n.2; Stefano Spaggiari, Tratto dalla lista n.3.