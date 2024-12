Sesa, Equita abbassa target price e conferma Hold

Equita

Sesa

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 105 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, confermando lasul titolo a "".Gli analisti parlano di risultati 2Q25 , principalmente a causa della persistente debolezza del Digital green e del segmento Value-added-solutions, oltre che a un rallentamento della divisione Software & System integration, nonostante una buona resilienza della divisone Business Services.Sotto l'EBITDA hanno, mentre la NFP è stata invece penalizzata da un assorbimento di NWC maggiore delle attese ed M&A.Considerando l'andamento debole del 2Q, sequenzialmente in peggioramento rispetto al 1Q, Equita. In termini like-for-like ha quindi rivisto le stime 2025-27 al ribasso di circa il -9% a livello di EBITDA e di circa -15% a livello di EPS adj., con leggero peggioramento anche della NFP (-5 milioni di euro nel 2025 da precedente 56 milioni di euro), posizionandosi sotto la guidance FY25 reported.