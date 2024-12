Amundi SGR, Cinzia Tagliabue nuova AD. Per Gabriele Tavazzani nuovo incarico

Amundi

UniCredit

Crédit Agricole

(Teleborsa) -, primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello mondiale e leader europeo degli ETF, ha annunciato la, mentre Gabriele Tavazzani (che ricopriva il ruolo) viene nominato Head of Business Development Joint-Ventures del gruppo Amundi.Tagliabue, anche membro del Comitato di Direzione Generale di Amundi, è stata. In precedenza è stata Deputy Head della divisione Partner Networks di Amundi e membro del Comitato di Direzione Generale dal 2020, nonché CEO di Amundi in Italia dal 2017. È entrata in Pioneer Investments nel 2001 come CEO per l'Italia e responsabile per l'Europa occidentale e l'America Latina. Ha maturato oltre 30 anni di esperienza nei servizi finanziari con, concentrandosi sia sugli investimenti che sulla distribuzione., anche membro del Comitato Esecutivo di Amundi, è stato. È stato anche Amministratore delegato di Amundi Austria GmbH dal 2020 al 2022, dopo aver ricoperto il ruolo di Vice Amministratore delegato dal 2018. Prima di entrare in Amundi Austria GmbH, Gabriele è stato Amministratore Delegato, Presidente del Consiglio di Gestione e CIO di Amundi Polska TFI S.A. in Polonia dal 2015. In precedenza, Gabriele è stato Condirettore Generale e Responsabile Vendite e Marketing di Amundi SGR dal 2009. Gabriele lavora nel Gruppodal 1996 e vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore finanziario, maturata sia in Italia che a livello internazionale.