Cina, banca centrale tiene fermi tassi sui prestiti in scia politica Fed

(Teleborsa) -. Nei giorni scorso, laha indicato la strada che le altre banche centrali hanno seguito, anzi preceduto, anticipando unae giocando subito la carta del "wait and see". La banca centrale americana, infatti, ha annunciato unadei tassi d'interesse e segnalato minori tagli dei tassi per il 2025. Una impostazione condivisa anche dalla Bank of England e dalla Bank of Japan, che hanno lasciato fermi i tassi d'interesse, ed ora dalla, che ha, chiudendo la settimana delle banche centrali con qualche preoccupazione in più per i mercati.La banca centrale cinese ha annunciato oggi di aversui prestiti (LPR), confermando. Una decisione largamente attesa dai mercati. Da segnalare che il primo tasso (un anno) è solitamente un riferimento per i prestiti ad imprese e famiglie, mentre quello più lungo (cinque anni) viene considerato un benchmark per i mutui ipotecari.In questo modo, la banca centrale cinesefra loe la crescita economica ed. Il meeting economico del partito comunista, tenutosi a dicembre, aveva confermato la volontà di sostenere una politica monetaria espansiva e quindi ulteriori tagli dei tassi d'interesse, per rivitalizzare una debole domanda interna, ma è più probabile un sostegno in ambito fiscale che monetario in questa fase.La decisione della banca centrale cinese è arrivata sulla scia del taglio dei tassi di 25 punti base annunciato dallamercoledì sera. Una Fed che, pur avendo ridotto i tassi in questo ultimo meeting dell'anno, è sembrata. Sono ora attesi, a fronte dei quattro tagli previsti in precedenza, sino alla riunione di settembre. Secondo gli analisti, la revisione delle prospettive della Fed sui tassi difficilmente avrà un'enorme influenza sulla traiettoria della politica monetaria cinese, ma potrebbe mettere ulteriore pressione sullo yuan.della Fed e, a causa di una crescita dell'inflazione e salariale troppo elevata, si vede costretta asu un livello più elevato,Nulla di fatto dunque per l'ultima riunione dell'anno, che sconta una nuova impennata dell'inflazione ad un tasso del 2,6% e la prospettiva di nuovi aumento, in risposta ad una crescita dei salari che si conferma molto elevata.Anche laha deciso questa settimana di lasciare iaffermando che l'economia giapponese "si è ripresa moderatamente, sebbene in parte si sia notata una certa debolezza", mentre si prevede chenel medio e lungo termine, grazie anche al circolo virtuoso tra salari e prezzi. Per quanto riguarda i rischi per le prospettive, la BoJ ha affermato chesull'attività economica e sui prezzi, compresi gli sviluppi dell'economia internazionale e dei prezzi delle materie prime.