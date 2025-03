Chiusa la piazza di Tokyo. Misto il resto dell'Asia: tassi fermi in USA e Cina

Tokyo

(Teleborsa) - Chiuso per festività il listino di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, il giorno dopo che la Fed ha lasciato i tassi invariati al 4,25%-4,50%. Anche la Banca centrale cinese ha deciso di mantenere fermi i tassi di riferimento sui prestiti a 1 anno al 3,1% e l'LPR a 5 anni al 3,6%.Si muove in retromarcia, che scivola dello 0,77%.Pessimo(-1,72%); poco sopra la parità(+0,3%).Leggermente positivo(+0,66%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione di(+1,16%).Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,37%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 19 marzo si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,08%.Il rendimento dell'è pari 1,53%, mentre il rendimento delscambia 1,93%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 49 punti).