Clessidra Holding sottoscrive aumento capitale di Clessidra Factoring

Gruppo Italmobiliare

(Teleborsa) -detenuta al 100% dale capogruppo del Gruppo Clessidra, ha deliberato edi euro a favore dellaL’aumento di capitale èprevista dal nuovodi Clessidra Factoring, operatore focalizzato sul supporto delle PMI anche in fase di risanamento, ee sviluppo del Gruppo Clessidra.Nell’esercizio in chiusura, la società vedrà infatti undi euro, superando ampiamente i 754 milioni previsti dal Piano Industriale 2021-2024, con una"Nei primi quattro anni di attività, Clessidra Factoring ha raggiunto risultati straordinari, superando gli obiettivi che il Gruppo si era posto in fase di lancio", commenta, Vicepresidente Esecutivo di Clessidra Holding."In quattro anni di attività Clessidra Factoring si è accreditata sul mercato come partner solido ed affidabile, raggiungendo risultati straordinari grazie anche alla coesione, alla dedizione e alla competenza del nostro team", aggiunge, AmministratoreDelegato di Clessidra Factoring.