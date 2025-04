Clessidra Private Equity acquista MiCROTEC. Federico Giudiceandrea reinvestirà

Italmobiliare

(Teleborsa) -, primario operatore nel mercato italiano del private equity focalizzato nel segmento upper-mid market che fa capo al Gruppo finanziario Clessidra, ha. Si tratta di un'azienda leader nelle soluzioni di scansione per i settori del legno e degli alimenti. Federico Giudiceandrea, fondatore e presidente di MiCROTEC, manterrà la sua partecipazione nella società e continuerà a contribuire in modo determinante alla strategia di Ricerca & Sviluppo.Sin dalla fondazione, MiCROTEC ha consolidato il proprio vantaggio competitivo sviluppando internamente - grazie a un team altamente qualificato di oltre 150 ingegneri - tutti i componenti chiave e le soluzioni software. Nell'ultimo decennio, l'espansione di MiCROTEC è stata sostenuta dal mercato europeo, dall'espansione del mercato nordamericano e dall'ampliamento dell'offerta di servizi. Oggi l'azienda registra. Con sede a Bressanone (Italia), MiCROTEC è presente direttamente in Italia, Nord America, Svezia, Finlandia e Germania, e impiega circa 450 dipendenti in tutto il mondo.L'investimento in MiCROTEC rappresenta lae sosterrà gli ambiziosi piani di crescita del management, rafforzando il solido andamento di MiCROTEC. Insieme a Clessidra, hanno investito anche, ISA-Istituto Atesino di Sviluppo, Botzen Invest Euregio Finance, 035 Investimenti, BNP Paribas BNL Equity Investments e Narval Investimenti.Nell'ambito dell'operazione,e continuerà a svolgere - insieme ai senior manager strategici quali il CEO Frank Jost e il CSO Arianna Giudiceandrea - un ruolo determinante per garantire la continuità nella prossima fase di crescita dell'azienda."Nel 1980 abbiamo fondato un'azienda che si è evoluta e affermata come leader internazionale nel proprio settore. Siamo molto soddisfatti di questa partnership con Clessidra, che riteniamo possa accelerare l'espansione globale di MiCROTEC e favorire la diversificazione del mercato in cui operiamo - ha dichiarato- Clessidra condivide il nostro impegno costante e assoluto verso l'innovazione e l'eccellenza, elementi che ci consentono di rimanere all'avanguardia nel machine vision e siamo certi che la sua esperienza finanziaria e le sue competenze operative saranno determinanti nella prossima fase di crescita"."Siamo entusiasti di collaborare con MiCROTEC, che negli ultimi anni si è affermata come partner privilegiato per i principali player mondiali, sia nel settore del legno che in quello alimentare - ha dichiarato- MiCROTEC ha costantemente superato le performance dei suoi mercati di riferimento, registrando una crescita dei ricavi a doppia cifra negli ultimi 15 anni".