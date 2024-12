Dalla BEI 250 milioni di euro a Finlombarda per le imprese regionali

(Teleborsa) - Grazie alla collaborazione con, nuovesaranno a disposizione delle imprese regionali, di cuiche contribuiscono alla lotta contro il cambiamento climatico. Questi sono gli obiettivi principali del finanziamento approvato dalla BEI a favore di Finlombarda, di cui la prima tranche da 150 milioni è stata siglata ieri.Finlombarda, a sua volta,(fino a 250 dipendenti) e Mid-cap (da 250 a 3 mila dipendenti) lombarde, che avranno a disposizione complessivamente grazie alle due istituzioni finanziarie nuova finanza fino a complessivi 500 milioni di euro.Le imprese beneficeranno del. Una quota del 20% dell’importo totale del finanziamento sarà, inoltre, destinato a sostenere progetti green, come la produzione di energia da fonti rinnovabili, e gli investimenti in efficienza energetica.Dal 2009 ad oggi,, consolidando la collaborazione strategica volta a promuovere la crescita economica e la sostenibilità ambientale in Lombardia.La firma di questo accordo è accompagnata da un ulterioresancito da un accordo di consulenza tecnica volto a intensificare gli investimenti a favore della sostenibilità ambientale nell’ambito del programma ‘Green Gateway’., ha dichiarato: "La collaborazione tra la BEI, Regione Lombardia e Finlombarda è fondamentale per sostenere l’innovazione, la competitività e la resilienza delle aziende basate in Lombardia. Questo impegno congiunto contribuisce a. Il nostro obiettivo è promuovere una crescita economica sostenibile, favorendo la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio".ha dichiarato: "L’accordo tra BEI e Finlombarda segna un importante passo per continuare a sostenere e rilanciare la competitività delle imprese lombarde. Prosegue in questo senso l’impegno strategico di Regione Lombardia nelspecialmente se volti alla transizione ambientale, accompagnando l’ecosistema produttivo lombardo verso le opportunità di una crescita economica sostenibile"., ha dichiarato: "L’acquisizione della provvista BEI consente a Finlombarda di rispondere in maniera efficace ai fabbisogni del territorio, intercettando un, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e il proprio compito istituzionale".