BEI e Mediobanca a fianco di microimprese e imprenditoria femminile

(Teleborsa) -anno firmato un nuovo accordo da 100 milioni di euro volto a migliorare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese italiane (PMI), con unaIl contratto da 100 milioni di euro è stato siglato dati, Vicepresidente della BEI, e da Emanuele Flappini, Chief Financial Officer del Gruppo Mediobanca. Si tratta del primo accordo in assoluto tra BEI e Mediobanca i cui fondi verranno principalmente intermediati dalla controllata Compass Banca, e si stima che il finanziamento BEI contribuisca a mobilitare fino a 200 milioni di euro di nuova finanza per l’economia reale.saranno erogate da Mediobanca sotto forma di nuovi prestiti a condizioni agevolate, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese beneficiarie e stimolare nuovi investimenti. Del totale finanziato in favore delle PMI italiane, il 60% dei fondi sarà riservato a microimprese, ossia aziende con meno di 10 dipendenti, mentre il 20% sarà destinato a imprese a guidate da donne o a progetti che promuovono la parità di genere. Un’attenzione particolare sarà inoltre riservata alle aziende operanti nel centro-sud Italia, nelle regioni di coesione.PerVicepresidente della BEI “Sostenere l’accesso al credito per le microimprese, le imprenditrici e le realtà attive nelle regioni meno sviluppate del Paese significa investire nel futuro dell’Italia. L’inclusione e lo sviluppo territoriale sono due pilastri fondamentali della strategia di investimento della BEI: non c’è vera crescita se non è equamente distribuita, e non c’è innovazione se si escludono interi territori o segmenti della popolazione produttiva.un impegno che si è progressivamente adattato alle nuove esigenze del tessuto produttivo nazionale, oggi composto prevalentemente da piccole e medie realtà. Siamo quindi molto soddisfatti di iniziare questa collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti. L’intento è quello di canalizzare più risorse verso le microimprese, con particolare attenzione alle imprenditrici e alle aree del Paese che affrontano maggiori difficoltà, sviluppando così un progetto che ci consenta di esprimere i valori della “scuola di banca responsabile”, fattore distintivo del nostro DNA, contribuendo parallelamente alla creazione di un sistema economico italiano più coeso, dinamico e sostenibile", ha commentato EChief Financial Officer del Gruppo Mediobanca.