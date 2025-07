BEI: 150 milioni per sostenere l’innovazione di Alfasigma nelle malattie rare e specialty care

(Teleborsa) - La(BEI) ha firmato unL’accordo, annunciato oggi da, e da, sosterrà lo. ll finanziamento della BEI mira a sostenere lecon un focus su nuovi trattamenti inL’accordo contribuirà, inoltre, adin grado di rispondere ai reali bisogni dei pazienti, con l’obiettivo di generare risultati ad alto impatto per la salute. L’operazione rientra nella strategia della BEI volta a sostenere, nonché la creazione di posti di lavoro altamente qualificati."Con questo finanziamento, lanel promuovere l’innovazione scientifica e sostenere la ricerca biofarmaceutica europea", ha dichiarato"Investire in ricerca, sviluppo e innovazione è fondamentale per rafforzare la competitività industriale dell’Europa e per offrire nuove soluzioni terapeutiche a chi oggi non ha alternative"."Siamo, che ci aiuterà ad accelerare la nostra ambiziosa strategia di crescita, in particolare nell’espandere la nostra presenza nel campo delle malattie rare e specialty care, per rispondere ai bisogni insoddisfatti dei pazienti e delle comunità che serviamo", ha dichiarato