FNM, finanziamento di 40 milioni di euro da Finlombarda per acquisto 13 treni

FNM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, ha sottoscritto uncon, intermediario finanziario interamente partecipato da Regione Lombardia e dedicato allo sviluppo economico e sociale del territorio regionale.Il finanziamento è finalizzato all'ad alta capacità che saranno impiegati da Trenord per il servizio di trasporto passeggeri in Lombardia.La linea di credito, a tasso variabile, è strutturata come finanziamento amortizing, con un periodo di preammortamento di 12 mesi e una durata complessiva di 12 anni dalla data di erogazione. Il contratto prevede covenant finanziari e non finanziari, condizioni sospensive ed eventi di default in linea con la prassi di mercato. È inoltre prevista una garanzia SACE a copertura del 70% dell'importo finanziato.L'operazione contribuisce alla diversificazione delle fonti di finanziamento del gruppo FNM e, grazie alla sua durata, consente di ottimizzare il profilo di rimborso del debito e di, in coerenza con la vita utile del materiale rotabile.