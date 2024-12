Dalla BEI finanziamento green a Iberdrola con garanzia Archimede di SACE

Iberdrola

(Teleborsa) -ha erogato unalla società energetica spagnola, con copertura dellaper il 70% del valore.Le risorse serviranno per lain Italia, un investimento che segna un passo significativo verso l’aumento della produzione di energia rinnovabile nel paese e il raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione europea.e situato nelle province di, in Sicilia, il nuovo impianto fotovoltaico avrà una capacità di produzione di energia rinnovabile di, in grado di soddisfare il fabbisogno annuale di circa"Lasi conferma unnel settore delle energie rinnovabili e svolge un ruolo cruciale nell’attrarre investitori stranieri nel paese al fine di promuovere la sostenibilità ambientale, la coesione sociale e la crescita economica", ha commentato, Vicepresidente della BEI., Amministratrice delegata di, si è detta orgogliosa di "collaborare con la BEI a fianco di Iberdrola per questo investimento fondamentale nel settore delle energie rinnovabili in Sicilia, un progetto che aumenterà la produttività e la competitività e creerà nuove opportunità di lavoro". "Dall’avvio delle operazioni di garanzia Archimede nel giugno scorso - ricorda - abbiamo approvato transazioni per un importo superiore a 4,9 miliardi di euro al fine di rafforzare il potenziale di crescita dell’Italia"."Grazie a questo prestito della BEI e al sostegno di SACE a Iberdrola - ha commentato, Amministratore delegato di Iberdrola - continueremo a fare progressi nella transizione energetica italiana, con questo nuovo progetto sulle energie rinnovabili che consentirà di offrire energia pulita a 154 000 abitazioni".Il progetto di Iberdrola rappresenta unche combina, in quanto utilizzerà le più recenti tecnologie disponibili, garantendo un’elevata efficienza energetica e un impatto ambientale minimo. Inoltre, la costruzione e la gestione dell’impianto creeranno nuove opportunità occupazionali nelle comunità locali, contribuendo allo sviluppo economico della regione. Questa operazione segna l’inizio di una linea di collaborazione tra BEI, SACE e Iberdrola che permetterà di replicare questa operazione in futuro.