eVISO, convenzione annuale con l'Ordine Degli Ingegneri di Torino

eVISO

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha siglato unache prevede offerte dedicate per la fornitura di energia elettrica, gas e servizi di efficienza, comprensiva di energia 100% rinnovabile, rivolta ai 7.500 iscritti all'ordine.L'accordo di convenzione con l'Ordine degli Ingegneri si inserisce nel, si legge in una nota. Nei mesi scorsi eVISO ha siglato un accordo con la Banca di Cherasco per la proposta delle offerte eVISO Luce e Gas sulle decine di sportelli della banca distribuiti sul territorio.