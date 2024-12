Execus firma una lettera di intenti per l'acquisto della maggioranza di ZCA Digital

Execus

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, ha sottoscritto una lettera di intenti per la successiva definizione di accordi con i rispettivi soci per l', operante nel settore dell'innovazione tecnologica applicata ai processi aziendali.L'operazione consentirà al gruppo di, ampliando la propria gamma di prodotti e servizi offerti, con l'obiettivo di incrementare i ricavi attraverso la realizzazione di economie di scopo sul proprio target di clientela (cross sell e up sell).ZCA nasce dallaperfezionatasi lo scorso 10 dicembre 2024, già parte correlata di Execus. Per effetto della suddetta operazione di fusione, in considerazione della diluizione della partecipazione detenuta da Lorenzo Lomartire, presidente di Execus, ZCA non risulta più essere parte correlata di Execus.L'operazione è strutturata (i) nella prevista acquisizione da parte di Execus, di unadel capitale sociale di ZCA, e (ii) nella prevista concessione ad Execus, da parte dei soci ZCA, di una opzione call avente ad oggetto la residua partecipazione pari al 49% del capitale sociale di ZCA.L'acquisizione avverrebbe mediante la deliberazione di un aumento di capitale di Execus riservato ai soci ZCA da sottoscriversi mediante il conferimento di quote di ZCA Digital detenute dai soci di ZCA Digital da parte di questi ultimi corrispondenti al 51% del capitale di ZCA Digital, e per l'effetto il conseguimento da parte di Execus di una partecipazione di controllo in ZCA mediante emissione di nuove azioni ordinarie Execus valorizzate al prezzo unitario di 1,43 euro per azione, corrispondente al prezzo medio di mercato delle azioni Execus negli ultimi 12 mesi. Le parti hanno determinato il