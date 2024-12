Gruppo Ciro Paone, finanziamento di 10 milioni di euro da fondi Azimut con garanzia SACE

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppo, attraverso alcuni suoi fondi, ha erogato un, società italiana proprietaria dei marchi di abbigliamento d'alta gamma Kiton, Kired e Sartorio Napoli ed eccellenza della sartoria italiana nel mondo. L'operazione è stata originata da Azimut Direct, la divisione del Gruppo attiva nell'investment banking e nel direct lending, e finanziata dal fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8 SCSp RAIF e da altri fondi di private debt gestiti da Azimut Investments.L'operazione di finanziamento è volta adel Gruppo per supportare la crescita dei volumi, dando anche maggiore centralità alle linee di prodotto femminili;e rinnovare gli spazi di vendita a marchio Kiton, con l'obiettivo di mantenere costantemente aggiornate l'immagine e le esperienze all'interno delle boutique."Questa operazione diversifica il nostro assetto creditizio, ponendoci in relazione ed in costante confronto con un player di assoluta importanza nell'investment banking, inaugurando un rapporto sinergico di finanza strutturale", ha detto"Questa operazione è uno dei primi interventi del fondo Azimut Diversified Corporate Credit ESG-8, un fondo che rafforza l'impegno di Azimut a sostenere le imprese italiane eccellenti, promuovendo l'adozione di pratiche sostenibili e green - ha commentato- Grazie alla capacità di origination, analisi, strutturazione e investimento del Gruppo, Azimut si afferma sempre più in questo mercato come un asset manager integrato".